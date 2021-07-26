中燃全體董事2250萬薪酬 捐湖北氣爆死傷者

中國燃氣董事會表示，對該事故深表痛心，全體董事將放棄領取薪酬合共約2250萬元，而集團會將有關薪酬悉數用於對死傷者及其家屬的撫恤，以及善後處理的工作。此外，集團作為主要出資人的中國燃氣公益基金會也決定對死傷者及其家屬捐助1000萬元。

稱事故對營運及財務沒重大影響

目前該項目公司總體生產經營已經基本恢復，集團指出，該事故對集團的整體營運以及財務狀况未有構成重大不利影響。

事故發在今年6月13日，造成25人死亡，逾百人受傷。湖北省政府上周五（23日）發布的調查結果顯示，事故直接原因是天然氣中壓鋼管嚴重鏽蝕破裂，洩漏的天然氣在建築物下方河道內密閉空間聚集，遇上餐飲商戶排油煙管道的火花發生爆炸。

該事故也暴露了違規建設形成隱患、隱患長期得不到排查整改、物業管理混亂、現場應急處置不當等問題。

中國燃氣上周五收報23.7元，自事故發生後股價累跌20%。