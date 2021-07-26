海底撈「盈警」 稱表現不似預期

純利轉虧為盈 較疫前少賺九成

公告指，海底撈今年上半年純利料可錄8000萬元至1億元，較去年同期淨虧損9.65億元為佳。期內收入則為200億元，較去年同期98億元增長1.04倍。

約對比2019年同期，即疫情出現之前，集團2019年上半年收入僅錄約117億元，即比今年同期收入預測低約41.5%；惟當年中期純利錄得9.11億元，即今年較2019年少賺九成。

集團表示，由於去年下半年及今年上半年新開較多門店，導致支出增加；加上相關門店達到首次盈虧平衡以及實現回報的時間都較以往長，故中期業績未如管理層預期。集團認為，這反映內部管理、營運需要改善。據年報資料，集團去年全年新開544家門店，開店速度較前兩年大幅增加。

瑞信上月唱淡 指擴張陷瓶頸

有投行早前已唱淡海底撈業績，瑞信上月發表報告表示，集團過去數年積極擴張門店，而現時於國內高端城市開設分店已陷入瓶頸，相信集團復蘇乏力，料下半年將放緩開店步伐，期內翻枱率或回復至2019年同期水平。

另外，瑞銀報告亦稱，集團分店互相侵蝕情况自2019年起惡化，導致同店銷售及翻枱率轉弱；該行預計，若集團維持擴張步伐，當分店數目多達3000家時，翻枱率或跌至每日僅3.6次。

海底撈今年2月股價一度飈升至85.8元，當時市值高見4547.4億元，隨後股價連月反覆向下，最低曾觸及36.95元；上周五則收報41.65元，較高位累跌51%。