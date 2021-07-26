「鋤D會」成員公司續購恒大債 中譽本月斥近1.8億元掃貨

據彭博資料庫顯示，恒大2024年到期10.5%票據債價，由今年5月下旬近91.9（即100美元面值的票據，市價已跌至91.9美元）高位，跌至日前54.589，但中譽近日公告指7月23日以總代價約1591萬美元進一步收購3款恒大票據，當中915萬美元，正是買入本金總額1600萬美元的2024年到期10.5%票據。中譽本月20日也曾發公告，當日已收購本金總額1100萬美元2024年到期10.5%中國恒大票據，總代價681萬美元。即中譽本月斥2272萬美元（約1.77億港元）購入恒大票據。

泛海國際上月多次買入票據

泛海國際近期亦多次發公告交代買恒大債，先是6月8及9日以總代價4110萬美元購入3隻美元票據，泛海國際該兩天亦投資總代價330萬元人民幣的恒大人民幣票據，其後6月18日以260萬美元買兩款美元債券。6月23至25日，再投資總面值約6070萬元人民幣的恒大票據，總代價約5410萬元人民幣之證券。

本港多間上市公司都持有恒大債（見表），偶有放售消息，例如「細劉」劉鑾鴻任主席的利福國際（1212）去年10月出售恒大債，賺約910萬美元，然而年報顯示該公司截至去年底仍持市值逾13億元恒大票據。

「大細劉」張松橋仍持巨額債券

「大劉」劉鑾雄為大股東的華置（0127），以及綽號「重慶李嘉誠」的商人張松橋為主席的港通（0032），於最近期的年報都顯示截至去年底仍持有大額恒大債券，若債券仍持有至今，有可能損失不菲。從已公布的資料顯示，多名活躍於鋤D會的富豪，旗下公司都有染指同屬鋤D會的許家印控制的恒大。