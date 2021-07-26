經濟

提早出糧提早月光 莊太量籲勿捲債務

【明報專訊】8間虛擬銀行在香港營運競爭激烈，扭盡六壬推特色產品或服務吸客（見表2），現時虛銀計劃推出以本質是循環貸款實現提早出糧的產品。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，提早出糧產品或對月光族、年輕人吸引，但亦只會是幫到他們一個月，「等於向老闆講，唔該早些出糧畀我，但始終都是要還」，而且銀行亦可能博客戶未能如期還款而徵收高息。

逾期還款利息高 勿貪方便

他表示，虛銀要靠客量支持，目前香港有多個虛銀牌照，然而客源有限，全部虛銀仍處於蝕本期「鬥搶客」，難言新產品最終能否令虛銀賺錢。他認為月光族、年輕人宜「想清楚些，提早出糧，亦即提早『月光』，不可能一直幫到他們」，而且逾期還款利息高，年輕人應做好理財策劃、量入為出，盡量勿陷入債務，勿貪方便，以為可以早些獲款便可早些花掉。

指銀行收集資料再銷售服務

他亦提醒用戶要留意產品條款可能更新，相對傳統銀行或會寄信通知更改條款，虛銀或主要在網上或手機App中顯示更改，亦要留意產品的收費條款。

他又指出，申請貸款產品往往涉及提交個人資料，客戶要衡量是否願意，「銀行純粹靠此產品未必可作銀行主要收入來源，但有機會是銀行想知哪些人需要這些錢，然後再向他們銷售其他服務，例如大額貸款、信用卡服務」。

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