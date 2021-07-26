眾安推提早出糧貸款 料吸「月光族」 實際年利率逾30厘 免息期7日

最快下月登場 初期或免手續費

眾安銀行網站近日披露的產品概要 （見表1）顯示，產品名為「出糧FastPass」，是循環貸款產品。假設每月提前出糧1萬、2萬或5萬元，實際貸款年利率逾34厘，最多可選7日前「出糧」，這7日為免息期。循環利息將按上述年息，及免息期完結日尚未全數還款的貸款額收取。產品亦設有手續費，作為提取貸款時收取的費用，即在「提早出糧」時便會收取手續費。

市場消息人士透露，用戶要在App中設定目前公司出糧日、自行決定該產品的「出糧日」，需提供收入證明，銀行每月自動在自訂的「出糧日」放款，之後進入免息期，免息期結束後銀行自動從戶口收回款項，若用戶屆時未能還清，便會計息，預料產品初推出時會豁免手續費。

美虛銀推提早出糧服務 非貸款

該消息人士指，外國有提早出糧服務，如美國的虛銀Chime推出「Get Paid Early」服務，透過直接存款（direct deposit），讓客戶可提早一兩日收到薪金，背後是因銀行取得工資名單（payroll）資訊，獲保證客戶將會從其僱主領薪，故客戶可獲提早出糧，但有關服務並非貸款。而香港與外國環境有別，故眾安以循環貸款作為工具實現提早出糧概念，冀用戶可享早出糧好處。

有傳統銀行業內人士向本報分析，此產品相信是針對資金短絀、周轉不靈的客戶，若能吸納該批客源，日後或有機會向他們提供預批貸款。他認為早幾天「出糧」屬噱頭居多，對恒常持有一定存款的客戶吸引力不大，若要落實收手續費，更顯得不吸引。

李若凡：有助提升貸存比率

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，從普惠金融角度而言，產品由虛銀率先探索，或是很好的開始，香港虛銀整體以吸納存款為主，貸款推展不太快，貸存比率遠低於傳統銀行，虛銀難以和傳統銀行競爭大客生意，故會轉移針對傳統銀行服務不到的客群提供服務。但她認為，若要推高貸存比率，虛銀或應針對中小企客戶。

明報記者 胡學能