日本半導體論文貢獻急降 分析：研發能力跌拖累市佔

日本政府新半導體戰略首席顧問東哲郎稱，要解決日本科技走下坡的問題，並非重建一個半導體產業可以解決。他說，當前日本瀰漫着一種危機感，恐情况無法改善，日本整體經濟也會受到影響。

當前的全球晶片短缺，影響到汽車、各式電器及電子產品的生產，中國、韓國和美國都在積極加強本土供應。日本卻因長期投資不足，使其製造商不得不進口約三分之二的所需晶片。鑑於半導體行業的重要性，日本首相菅義偉將晶片產業提升為國家項目，與確保食物及能源安全同等重要。但業界高層及負責科技行業的官員認為，要增強產業競爭力，日本必須改變企業經營模式。這意味要減少官僚主義，招募外國技術人才，不再盲目追求日本自主製造的方式。

擬藉台積電重建晶片產業

之前為打造本土冠軍企業，日本政府鼓勵日立（Hitachi）與NEC於1999年合併記憶體業務，該企業名為Elpida，希臘語意思為「希望」。但2012年Elpida申請破產，其負債達55億美元，最終被美國美光科技（Micron Technology，美：MU）收購。

隨着國家項目、財團合資等以失敗告終，日本正借助台積電協助重建其曾經領先全球的晶片產業。《日經亞洲評論》引述知情人士稱，台積電準備於日本興建首家晶圓廠，預計2023年開始量產。

不過面對各國向半導體行業大灑金錢，日本也必須加碼投資。美國政府正準備為晶片行業提供520億美元補助。東哲郎稱，日本必須在本財年投入至少1萬億日圓（約705億港元），並在之後進一步投入數萬億日圓用於晶片開發，才有望重振晶片產業。

他說，低於這個投入絕對不夠，因為晶片廠的成本很高，而且日本在先進製造業方面又落後於韓國和台灣。執政自民黨稅制調查會長、前經濟再生大臣甘利明表示，一些國家提供龐大的支持，使競爭變得困難。

政府首席顧問：日業界仍有優點

東哲郎表示，日本的半導體也有一些優點，例如製造記憶體的鎧俠（KIOXIA）和製造圖像傳感器的SONY也具備實力，業界也有一些不錯的元件和電源管理晶片製造商，並擁有先進的晶片製造設備，將各家技術整合仍有望取得成功。

[企業地球村]