東奧相隔57年 折射日本科技走下坡

資料來源：彭博社、華爾街日報

鑑於日本民眾對疫情期間繼續舉辦奧運存在負面情緒，豐田（Toyota）等奧運贊助商都取消東奧期間在日本投放相關廣告的計劃，加上首都圈內賽事將在沒有觀眾的「空場」舉行，而首都圈外的比賽場館觀眾人數限定在場地規定人數的50%以內，且不接待外國觀眾，意味今屆奧運來自企業贊助、門票及奧運紀念品等收入大減，加上沒有遊客消費，估計日本政府為籌辦今屆奧運耗資的200億美元可能血本無歸。

在今屆奧運負責接送選手穿梭選手村和比賽場館的豐田無人駕駛電動車e-Palette，是東奧的永續發展主題的主要環節。不過相對於日本希望展示的尖端科技，奧運開幕前接連發生的醜聞，反而更引起外界關注，由奧組委主席、開幕式創意總監、作曲家等都因各式各樣的醜聞而要辭職；與奧運相關的新冠疫情確診宗數亦不斷上升。

俄教練批選手村「猶如中世紀」

由於防疫措施所限，奧運選手除參賽或訓練，不允許離開選手村或住宿地點。部分運動員投訴在不能外出的情况下，選手村的房間設施過於簡陋。有俄羅斯選手投訴，只能4至5人共用一個洗手間，房內連雪櫃和電視機也沒有。俄羅斯奧運劍擊主教練馬梅多夫（Ilgar Mammadov）批評，選手村房間和浴室面積太小，沒有熱水，還稱自己從1988年漢城（現名首爾）奧運以來參加過9屆奧運，對這種「猶如中世紀」的居住環境感到驚訝。他感嘆：「無法想像這是二十一世紀的日本。」

回顧東京上次舉辦奧運已是1964年，當年奧運成了日本向世界展示其先進技術的舞台。當時全球首條高鐵東海道新幹線趕在奧運開幕前啟用，時速高達210公里的子彈火車揭幕，標誌日本進入高科技的新時代。當年的東京奧運開幕式更首次透過衛星傳送現場影像，並首次引入慢鏡重播、現場近距離收音等技術，令該屆奧運被稱為「電視奧運」。賽場上，負責為奧運計時的精工（Seiko），首次將起步槍與石英鐘及攝影鏡頭聯動，將選手衝線的成績精確至百分之一秒。精確的計時技術，助精工將商用石英表推向市場。

1964年奧運展現多項新技術

在當年東奧後的10多年間，日本科技繼續推陳出新，SONY的錄影機、東芝的快閃記憶體等相繼上市。各式家用主機遊戲，革新了遊戲行業，使日本成了技術創新的代名詞，甚至開始挑戰美國的全球最大經濟體地位。彭博社的評論文章指出，到了今屆東奧，日本似乎後勁不繼，兩次東京奧運折射了日本科技的下坡路。

時隔57年再次舉辦奧運的日本，已不再在電視、錄影、電腦等領域引領潮流。它的革命性隨身聽錄音帶播放器（walkman）已走進歷史，蘋果的iPhone及各式安卓智能手機，成了消費者的隨身娛樂設備。韓國三星電子等科技巨頭，也在智能手機和記憶體晶片方面超越日本。

普遍分析認為，日本科技走下坡路的原因之一，是美國大約在40年前向日本發動貿易戰，以阻止日本崛起。美國對日本電子產品徵收的巨額關稅，窒礙其在科技領域的發展。此外，部分日本企業過於自滿，滿足於本土市場，抗拒冒險尋求海外市場的發展，也影響到其競爭力。

[企業地球村]