美股三指數創新高 道指升至逾35000水平

社交媒體Twitter（美：TWTR）與閱後即焚通訊軟件Snapchat母公司Snap（美：SNAP）的次季收入及利潤勝預期，用戶人數及廣告收入大增。Snap股價飈逾23%，收報77.97美元，Twitter股價升逾3%，收報71.69美元。本周公布季績的facebook（美：FB）、Alphabet（美：GOOG）亦做好，分別升5.3%及3.37%。

分析：投資者趁業績前先入貨

惠峰國際發展董事張玉峰表示，日前美國公布製造業、服務業採購經理指數都高於50，反映兩行業都呈增長狀態，市場憧憬美國經濟持續復蘇，為美股市場表現打下強心針，道指上周一驟跌逾700點，投資者或有撈底心態，加上本周將有更多大型公司公布業績，相信業績不差，故「市場趁股價未貴就入貨」。

他指出，三大指數創新高後，本周初或有少許回落「抖氣」，然而美國經濟體系強勁而成熟，他相信標指仍有上升空間，或升至介乎4500至5000點，納指本周波動或較大。他認為，投資者仍可部署非中資概念的科技股，包括雲端、晶片，以及電動車生產鏈的上游公司。

港股ADR普遍跌 美團ADR跌2.78%

隔晚ADR港股比例指數偏軟，跌0.94%，報27,065點，ADR個股普遍較本港周五收市跌。匯控（0005）收報折合42.9港元，較港股周五收市價跌0.12%。騰訊（0700）報折合519.7港元，跌2.13%。阿里巴巴（9988）報折合200.58港元，跌2.25%。美團（3690）報折合265.6港元，跌2.78%。