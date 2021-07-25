一手成交錄約50宗 愛海頌昨售19伙

以接近現樓形式重推的深水埗愛海頌，早前接受準買家預約參觀現樓單位，在昨日推售最後83伙，兩房折實售價由846萬元起。代理指出，項目售樓處大排長龍，高峰時曾有逾100人在售樓處外排隊等候，昨日售出19伙。據悉，項目自2019年10月開售，累售812伙，佔全盤876伙的93%，套現逾79億元。

維港滙III昨售3伙

由會德豐、信置（0083）合作的西南九龍長沙灣維港滙III，昨日進行新一輪銷售共89伙，並售出3伙，另同系維港滙I亦售出5伙，8伙單位成交價由853.7萬至2262萬元，呎價23,569至29,006元，合共套現逾1.01億元。

大角嘴利奧坊．曦岸累售354伙

同樣有新一輪銷售的恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊．曦岸，昨日推售16伙，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目日內連售4伙，套現逾3700萬元，其中2座26樓B室，屬實用413方呎2房戶，成交價約1172萬元，實呎28,379元，創項目呎價及售價新高。利奧坊‧曦岸至今累售354伙，佔全盤488伙73%，套現逾22億元。

另新地（0016）旗下壽臣山豪宅SHOUSON PEAK將其中5幢洋房作內部轉讓，包括壽山村道17H號、17L號、17M號、17P號及17Q號，成交價介乎2億至2.23億元，合共10.63億元。

馬鞍山曉峯灣畔1070萬沽破頂

二手市場方面，續錄破頂成交。市場消息指出，馬鞍山曉峯灣畔5座高層D室，實用面積684方呎，屬3房連套房單位，原業主在今年1月起以1150萬元放售，至今年3月減價50萬元或4.3%至1100萬元，至近日議價後以1070萬元易手，較最初叫價低80萬元或約7%，折合實呎15,643元，成交價創屋苑歷史新高紀錄。原業主2006年10月以320萬元購入，持貨近15年，帳面獲利750萬元，物業升值逾2.3倍。