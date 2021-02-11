柏傲莊III發信買家 未設回覆死線

據悉，信件內容提4個選項，其中3個選項是因應業主簽訂買賣合約時選擇的付款辦法，而提出的3種不同的賠償方案，分別為180天付款計劃、420天付款計劃、建築期付款計劃，另一個選項為取消成交，上述4個方案均可獲得賠償。

業主簽約先收6個月利息

有關的賠償方案分兩個部分，首部分是一筆額外津貼，惟信件內未有詳細解釋有關津貼的計算方法；另一部分則是利息補償，據新世界在本月初發出的新聞稿交代，柏傲莊III的預計關鍵日期由原先的2023月6月30日，估計延遲9個月至2024年3月31日，選擇維持交易的業主，將可獲由2023年6月30日起計至完成交易的利息補償，息率為P加2厘（即7厘）。

據了解，業主簽訂協議後，可隨即收到額外津貼及約6個月利息補償，餘下的3個月利息補償將在交樓後才支付。若關鍵日期延遲比預期的9個月長，利息補償額將按比例計算。至於選擇取消交易買家，其利息補償是假設買家已付款3個月，並以P加2厘（即7厘）計算。

取消交易可獲3個月利息

新世界本月初公布賠償方案時表示，以樓價1500萬元的單位計，若買方選擇繼續完成買賣合約，可獲賠償115萬元，若取消交易，則可獲賠31萬。

據知，發展商未就賠償方案設下死線，外界估計，發展商此舉是讓業主有充足時間作考慮。