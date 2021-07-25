美上市教育股「血流成河」 中概股急挫

好未來觸發熔斷 收市瀉70.8%

至於正面對潛在退市陰霾的滴滴出行（美：DIDI），上周五股價再跌21%至8.06美元，較上月招股價14美元累跌逾四成，拖累最大股東軟銀集團（SoftBank Group）股權市值由約140億美元（約1092億港元），急挫至不足80億美元；另一股東Uber的持股收益，亦由原來的94億美元腰斬，上周更蒸發20億美元。

教育股暴瀉，觸發其他中概股也大跌，追蹤一籃子中概股的「納斯達克金龍中國指數」（Nasdaq Golden Dragon China Index）單日跌8.5%至12,113點，不但為去年3月以來單日最大跌幅，更是連跌4周，成為2019年5月以來最長跌浪（見圖）。

或禁投資補習市場 外資受波及

據彭博報道，中國的補習市場規模曾達千億美元水平，吸引阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及「抖音」母公司字節跳動等企業及投資者進場。今次監管措施恐禁止外資投資中國補習市場，相信國際投資機構亦會遭到流彈波及，包括新加坡主權投資基金淡馬錫（Temasek）、新加坡主權財富基金GIC Pte、華平投資等，也投入不少於教育行業。