騰訊音樂裁定30天內棄獨家版權 罰款50萬 分析：騰訊監管風險未除

明報記者 蔡穎霖

市監局指出，騰訊通過與市場主要競爭對手合併，獲得較高的市場份額，集中後實體佔有的獨家曲庫資源逾八成，在市場上或具有限制競爭的效果。在罰款以外，當局要求騰訊及關聯公司須在30天內解除獨家音樂版權，未來不得與上游版權方達成獨家版權協議；而與獨立音樂人的獨家合作期限不得超過3年，與新歌首發的獨家合作期限不得超過30日（見表）。

騰訊3年內每年報告履行情况

同時，當局亦要求騰訊在3年內，每年報告履行義務情况，局方將依法嚴格監督其執行情况。騰訊回應稱，將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內，制定整改措施方案，按照處罰決定要求，全面不折不扣地完成，確保整改到位。今次遭罰的騰訊音樂主營音樂串流服務，於2018年從集團分拆赴美上市。騰訊音樂上周五（23日）股價跌6.9%，今年以來累跌逾四成（見圖）。

消息宣布後，網易（9999）旗下網易雲隨即發公告表示，堅決支持市監局有關處罰決定，認為措施將持續改善市場環境，引導版權價格回歸理性。該公司亦承諾，將積極履行平台責任，依法合規經營，堅決不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議，抵制哄抬版權價格行為，全力維護網絡音樂市場公平競爭環境。

分析：監管活動只會沒完沒了

雖然市監局報告指出，因應內地音樂市場規模急增，現時騰訊壟斷的情况已不及調查之時，但市場認為騰訊的監管陰霾依然存在。獨立股評人林嘉麒認為，有見目前中央不斷加大對中概股的監管範疇，騰訊旗下也有企鵝銀行等不同業務，相信監管活動只會沒完沒了，集團的不明朗因素不會就此掃除。

信誠證券聯席董事張智威表示，今次騰訊遭罰並未有要求任何業務上的分拆，罰款金額亦不算「天價」，相信對集團的影響不太深遠。他認為，騰訊最大的不確定性，在於不知道中央下一步行動。隨着反壟斷處罰陸續出現，他估計不單止包括騰訊在內的科網股，而是所有受監管板塊的股價都會有影響。