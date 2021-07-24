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2021年7月24日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
內地教育「雙減」改革 新東方瀉四成 傳禁上市限假期補習 花旗：行業收入最多削七成
滴滴拖累科技股全線挫 恒科指見今年收市新低
路透：內地初創「美菜網」擬先來港上市
富豪汽車：考慮年底前上市
住建部：力爭3年內整頓房地產市場秩序
非銀行支付機構海外上市 須向人行報告
金管局︰按揭安排須照顧公眾需要 傳銀行研重開恒大新盤樓花按揭
金管局：常見客等銀行員工逾半已接種疫苗
400萬以下按揭息率 匯豐傳調高0.03厘
聯通終止ADR 供投資者轉換港股
佳明進軍內地 1.29億投得南寧地
時代鄰里發盈喜 中期利潤料增八成
外管局：結售匯連續10月錄順差
富智康料半年蝕3000萬美元 中海化學盈喜
Snapchat上季增長力壓Twitter 業績均勝預期 帶動下周公布業績科企股價
英特爾CEO：晶片短缺或至2023年
巴郡售吸塵器品牌Kirby 曾稱「皇冠上的寶石」
君譽峰1250萬沽 呎價逾5萬雙破頂 1房特色戶實用248呎 另連平台及天台
中原營業董事麥成輝3743萬購瀚名3房戶
市建局土瓜灣庇利街榮光街項目招標
喜築1房838萬沽 實呎2.2萬雙破頂
樓價高位微跌 CCL距高峰1.88%
陳秉志羅珠雄沽北角舖料蝕近兩成
港人愛樓 美「金融民族」愛股
周末睇樓好去處
畢架‧金峰3房千呎山景戶 吸家庭客
毗鄰九龍水塘等郊遊勝地
大圍商場「圍方」 最快2023年啟用
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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