樓價高位微跌 CCL距高峰1.88%

不過，反映豪宅樓價指數的CCL（大型單位）報185.93點，按周升0.24%，連升兩周共0.82%。

整體指數僅豪宅錄按周升幅

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨着樓價逼近歷史高位，樓價於正式破頂前，明顯由連升轉為反覆爭持，最近3星期以來，CCL在186點到188點之間窄幅爭持；CCL Mass在189點到191點爭持；CCL（中小型單位）在187點到188點爭持；CCL（大型單位）企穩185點水平。

黃表示，現時CCL距離自己歷史高位190.48點相差1.88%；CCL Mass相差1.32%；CCL（中小型單位）相差1.64%；CCL（大型單位）相差3.13%。

大型屋苑樓價距歷史高峰最少

四大分區方面，新界東CCL Mass最新報201.42點，按周升0.08%，連升2周共1.03%；港島CCL Mass報193.88點，按周跌0.01%，連跌2周共1.66%；九龍CCL Mass報183.94點，按周跌0.19%；新界西CCL Mass報171.69點，按周跌2.90%。

四區指數與自己歷史高位相比，港島CCL Mass相差2.69%，九龍CCL Mass相差2.53%，新界東CCL Mass相差3.54%，新界西CCL Mass相差2.99%。