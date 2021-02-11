喜築1房838萬沽 實呎2.2萬雙破頂

中原分行經理吳子麟表示，喜築高層H室，屬實用377方呎1房間隔，睡房可望海景，業主最初開價850萬元，新近減價12萬元或1.4%後，終以838萬元成交，創屋苑一房單位新高紀錄、實呎22,228元，亦創屋苑歷史新高。

據了解，原業主於2018年1月以721萬元購入單位，持貨逾3年，帳面獲利117萬元離場，單位期內升值16%。翻查資料，喜築對上一次高價紀錄成交，由中層G室所創，實用333方呎1房戶，早前以680萬元易手、實呎20,420元，即上述高層H室成交價、呎價，較對上紀錄分別再推高23%及9%。

翔龍灣兩房774萬沽 同類新高價

土瓜灣同區大型屋苑翔龍灣，亦錄破頂價成交，為6座高層H室，實用面積382方呎、2房向海景單位，以774萬元成交，實呎20,262元，成交價創屋苑同類新高紀錄；原業主2015年8月以555萬元成交，持貨近6年，帳面獲利219萬元，單位期內升值39%。

換樓客1335萬購將軍澳廣場3房

將軍澳廣場有買家趁暑假「升級換樓」，美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，屋苑新錄8座高層G室易手，實用737方呎、屬3房1套連工人房間隔，吸引同區原住2房戶的客人承接，成交價1335萬元、實呎18,114元；原業主2005年1月以約402萬元購入單位，持貨16年，帳面大幅獲利933萬元，單位期內升值逾2.3倍。

藍塘傲兩房1175萬沽 4年升值13%

利嘉閣首席聯席董事羅志雄表示，將軍澳半新盤藍塘傲8座高層D室，實用581方呎兩房連套間隔，以1175萬元沽出、實呎20,224元；原業主2017年3月以約1040.7萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利約134.3萬元，物業升值約13%。