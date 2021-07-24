市建局土瓜灣庇利街榮光街項目招標

總樓面近72萬呎 7年來最大市區重建

上述項目位於庇利街/榮光街，毗鄰九建（0034）發展的紅磡半新盤環海．東岸，以及老牌屋苑碧麗花園，地盤面積7.97萬方呎，最高可建樓面717,464方呎，包括約59.79萬方呎住宅、約11.95萬方呎商業，預計提供1150伙住宅單位。可留意的是，中標發展商須按發展協議中列明，有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目藍本，與毗鄰市建局重建項目產生協同效應，以達至整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素。

每方呎樓面地價估值最高1.5萬

另中標財團將來賣樓收益若達到148億元，若以住宅總樓面計即每方呎約2.47萬元，須按比例向市建局分紅，比例由20%至50%不等。至於商場部分，首10年由中標財團及市建局共同持有，租金收益七三分帳，10年後可互售予對方，又或額外延長共同持有年期多5年。營運15年後，可公開招標出售，將以七三分帳；公眾停車場可隨時招標出售。

另一方面，昨日截標的粉嶺古洞第24區地皮，地政總署總共收12份標書，較今年4月首度推出新界東北發展區的古洞第25區住宅官地、收到10份標書，多2份標書或20%。

12財團爭奪古洞住宅官地

據悉，大部分入標者以獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐、嘉里（0683）、嘉華（0173）、萬科香港，以及較少競投官地的大鴻輝；另信置伙招商局置地（0978）合組財團入標，而今年5月以197.78億元中標銅鑼灣商業地皮的希慎（0014）及華懋，再度合組財團入標。

受惠毗鄰古洞第25區地皮今年4月由新地以每方呎樓面地價逾7100元投得，第24區地皮估值上升，綜合市場估計，每方呎樓面價由今年初5000元，提升至目前6500至8000元，即地皮估值32億至39.39億元。

美聯測量師行董事林子彬表示，政府於新界東北區積極發展，是次推出地皮招標，鄰近未來擬建的北環線古洞站，料成「兵家必爭」之地。