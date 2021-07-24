中原營業董事麥成輝3743萬購瀚名3房戶

麥：對該區具感情 可眺望母校浸大

他回應查詢時表示，自2018年起、為方便子女上學而租住九龍站天璽海鑽璽單位後，一直在該區尋覓單位，但合適間隔一手貨已沽清，同類二手單位亦鮮有放盤，故未有入市。至於今次購入瀚名單位，麥指出對該區有情意結，單位可望到母校浸會大學，子女10多年前亦已在附近一帶上學，而太太對該區熟悉；同時單位客廳闊度足以擺放三角琴，太太亦十分滿意單位，故決定入市，惟暫時未落實是自住還是放租。資料顯示，麥成輝過去都有投資新盤項目，如2015年4月曾以1950萬元購入大圍溱岸8號1座高層A室，實用1250方呎，至2018年以2668萬元售出，持貨約三年半帳面獲利718萬元。