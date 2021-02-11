君譽峰1250萬沽 呎價逾5萬雙破頂 1房特色戶實用248呎 另連平台及天台

明報記者 林尚民

上述君譽峰頂層連天台28樓C室、屬1房間隔，實用248方呎、另連95方呎平台及215方呎天台，以1250萬元售出，實呎達50,403元，買家成交期90日，屬項目雙破頂價紀錄，相信呎價亦屬東區1房戶之冠。君譽峰對上一宗最高成交價、呎價成交，為2018年6月以約1240萬元售出的28樓B室，實用面積同為248方呎，連95方呎平台及213方呎天台，實呎5萬元。連同昨天招標之成交單位，君譽峰至今累售268伙，套現逾18.93億元。

63 POKFULAM三房特色戶呎售4.8萬 項目新高

事實上，雖然近日新盤市場以銷售餘貨為主，但仍錄不少特色戶買賣，九建（0034）同樣已屆現樓的西區63 POKFULAM，亦新錄特色戶成交；成交紀錄冊顯示，單位為2座32樓A室，實用面積859方呎、3房1套連工作間間隔，另連416方呎天台，以4123.2萬成交，實呎4.8萬元，成交價及售價料均創項目新高。

同樣已屆現樓的億京荃灣映日灣，以3729.9萬元售出第1座地下及1樓D室，實用面積1908方呎連78方呎平台、529方呎花園特色戶，實呎19,549元，成交價為映日灣次高紀錄；項目另一特色戶之前曾以3791萬元售出。

新地（0016）沙田多石街瓏珀山，亦透過招標新沽出2伙，單位分佈於Crown Tower、Queen Tower 2座的中高層，實用942及1043方呎、實呎約1.96萬至1.98萬元，成交價1845.75萬及2065.1萬元。瓏珀山7月迄今累售5伙，吸金約1.4億元。

爪哇2.6億售出壽臣山道洋房

超級豪宅交投亦活躍，爪哇（0251）公布，最新以2.6億元售出南區壽臣山道東1號20號洋房，實用2840方呎，實呎91,549元。美聯物業高級區域營業董事方富義表示，資金追捧超級豪宅，爪哇一周內再沽出壽臣山道東洋房，為踏入下半年以來，山頂南區第5宗逾億元成交。另一手銷售監管局最新數據顯示，上半年局方收到456宗查詢，較去年上半年的516宗、下半年的514宗，同樣跌逾11%；期內局方接獲16宗投訴，亦與去年上半年的15宗、去年下半年的17宗相若。