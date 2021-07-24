巴郡售吸塵器品牌Kirby 曾稱「皇冠上的寶石」

分析：挨家挨戶推銷模式過時

巴菲特在1986年購入Kirby母公司Scott Fetzer時稱，雖然Kirby的產品比多數吸塵器貴，但它的性能永遠將那些較便宜的機型甩在後面，很多用上30至40年的Kirby吸塵器仍然運作，業界認為如果想要最好的吸塵器，就買Kirby。巴菲特當時將Kirby視為巴郡非保險業務的王牌之一，與時思糖果（See's Candies）及內布拉斯加家具商城（Nebraska Furniture Mart）等並列。巴菲特對Kirby前景的預測正確，由1986年到1996年，該公司的年度稅前利潤幾乎增長兩倍，達到5900萬美元。期內巴郡從Kirby獲得的凈利潤增長近3倍，達到4000萬美元。在1996年，Kirby產生的利潤，超過巴郡10項非保險業務中的9項，為巴郡該年的營業利潤貢獻5%。Scott Fetzer的網站已將Kirby的商標移除，而Right Lane Industries的網站已加入Kirby商標。巴郡未透露為何拆售Scott Fetzer旗下的Kirby。一些專家的分析認為，財務、營運或文化方面的挑戰，可能導致今次的出售決定。

（綜合報道）

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