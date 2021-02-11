英特爾CEO：晶片短缺或至2023年

數據中心晶片銷售跌 復蘇路漫長

數據中心業務的表現，是英特爾業務發展的風向標。基辛格預計，下半年數據中心業務的銷售額將實現雙位數增長，並預計定價和市場份額將保持穩定。不過業界競爭的壓力，導致數據中心的晶片價格在次季下降，預期數據中心業務在今年的收入，仍將低於疫情爆發前的2019年。英特爾股價早段跌5%。

上季英特爾的個人電腦（PC）業務收入按年增長6%至101億美元，略高於預期，有助於提振整體收入表現。不過由於更多大型客戶使用自行設計的晶片，英特爾上季對亞馬遜（AMZN）及和Alphabet（GOOG）旗下Google等雲計算服務供應商的銷售額下降20%。

次季經調整收入按年增2%

《華爾街日報》此前報道，英特爾正商討以約300億美元的價格，收購全球第四大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries），這或將成為英特爾有史以來規模最大的一次收購。基辛格對收購談判不予置評，僅表示從長遠來看，業界需要整合，規模較小的企業將無法跟上。

英特爾第二季經調整的收入按年增長2%至185億美元，經調整每股盈利1.28美元，按年增長12%。

（綜合報道）

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