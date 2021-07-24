Snapchat上季增長力壓Twitter 業績均勝預期 帶動下周公布業績科企股價

Snap和Twitter的強勁表現，預示下周公布季績的facebook（美：FB）及Pinterest（美：PINS）等表現樂觀。FB早段股價升5%，而同在下周公布業績的Alphabet（美：GOOG）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）等股價早段向上。

Twitter在美廣告收入升近倍

Snapchat第二季的每日活躍用戶人數（DAUs）按年增長23%至2.93億人，超出分析師預期，也是該軟件4年來最大的用戶增長。相比下，Twitter上季的可貨幣化每日活躍用戶人數（mDAUs，衡量可看到廣告的用戶指標）按年增長11%至2.06億人。FactSet的數據顯示，Twitter的11%用戶升幅，比前6個季度逾25%的平均增長有所下降，但其上季在美國的廣告收入幾乎翻1倍，反映該軟件對廣告商的吸引力。相比下，Snap次季收入增長更高，按年升幅達116%，總收入達到9.82億美元。

Snap上季虧損按年收窄53%

值得注意的是，Twitter次季首次推出訂閱產品，允許用戶刪除推文。這項名為「Twitter Blue」的刪帖功能每月收費2.99美元，用戶可在推文上載後的30秒內，將推文撤回或重新編輯，然後再次發布。此外，Twitter也推出用戶打賞功能Tip Jar，供用戶為喜愛的內容打賞，而移動版Twitter更增設Spaces語音聊天室功能。從上季表現來看，Twitter的嘗試初見成效。Twitter上季利潤達6600萬美元，相比去年同期虧損13.8億美元。Snap上季虧損則按年收窄53%至1.51億美元。

美7月製造業PMI初值創新高

昨公布的美國7月Markit製造業PMI初值升至63.1，創紀錄新高。不過上月的服務業PMI初值卻意外下滑至59.8，為5個月以來低位。數據未影響美股早段表現，道指早段升逾250點，標普500指數創新高，以科技股為主的納指早段升0.8%。美國房價仍在攀升，上月二手房中間價按年升23.4%，升至363,300美元（約283萬港元）的紀錄高位，部分由於貴價物業的銷售增加。

聯儲局將於下周舉行議息會議。聯儲局主席鮑威爾此前曾預告，屆時將討論如何及何時縮減買債等問題。

（綜合報道）

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