富智康料半年蝕3000萬美元 中海化學盈喜

指受優化重組增加成本引致

富智康指出，由於企業上半年持續進行優化及重組，預計所產生之成本、開支及虧損總數約為1700萬美元或以下，其中包括由因減損、處置及撇銷未充分利用、陳舊、已折舊資產而產生之虧損約為700萬美元或以下。不過，在新冠病毒流行下，集團料其財務資源及營運資金仍然足以為持續經營業務及資本承擔提供資金，亦將有足夠資金應付未來18個月之營運資金及資本開支需求。集團於今年5月發盈警時指出所面對之具挑戰性境况已由2017年後期持續至今。

相反，中海石油化學（3983） 昨發盈喜，料今年上半年錄純利為12.3億至12.6億元（人民幣‧下同），較去年同期3.1億元大增3倍。

中海化學受惠主要產品價格上漲

中海化學指出，純利增幅的主要原因是由於公司尿素、甲醇、磷複肥等主要產品價格上漲。集團亦在上半年確認出售股權及債權所產生的收入，包括所持有的中海油華鹿山西煤炭化工有限公司的51%股權、6147.5萬元債權及山西華鹿陽坡泉煤礦有限公司的49%股權。