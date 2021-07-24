時代鄰里發盈喜 中期利潤料增八成

廖創興企業純利半年飈升11倍

集團指出，主要因集團物業管理服務的在管建築面積持續增加，加上旗下社區增值服務收入大幅提升等因素帶動下，今年上半年純利料可錄得增長。

其他板塊方面，廖創興企業（0194）料上半年純利將由去年同期錄1740萬元，增加11倍至2.1億元；主要由於投資物業收益增加，以及人民幣升值導致匯兌收益增加所致。

安莉芳虧轉盈 中期純利3000萬

另外，內衣品牌安莉芳（1388）預計，集團中期純利可錄約3000萬元，較去年同期虧損3900萬元，經營情况大大改善；主要由於期內國內零售市場較去年同期向好。集團透露，由於期內人民幣升值，今年4月至6月、即第二季度整體銷售與去年同期持平；惟季內經營逾一年半的店舖中，同店銷售按年錄得單位數跌幅。

截至今年6月底，集團總零售點為1340個，包括1121個銷售專櫃及219間專門店；並較去年12月底淨減少58個。

中國再保險（1508）稱，料截至今年6月底止，集團上半年純利將較去年同期增長55%至65% ，主要由於國際業務承保利潤按年改善，加上投資收益按年增加所致。