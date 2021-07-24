金管局：常見客等銀行員工逾半已接種疫苗

沒計劃強制接種疫苗

被問到會否強制銀行高風險員工接種疫苗，阮國恒回應稱沒計劃強制，強調接種疫苗屬個人決定。

次季特定分類貸款比率初步改善

阮國恒提到本地銀行體系信貸狀况，指第一季度末，銀行體系特定分類貸款比率為0.89%，較去年底改善，第二季度數字仍在收集中，初步顯示比例平穩、有輕微改善，信貸成本比例亦比去年同期下跌，未來疫情反覆，變種病毒傳染得快，故要小心監察信貸風險。

他又說，信貸總量近數月平穩地輕微增長，首5個月信貸增長3%，於現時疫况下算是不錯結果。

「批核還息不還本」計劃使用較預期低

金管局上周宣布再延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天，直至計劃10月底全面到期為止，阮國恒指出，仍研究整個計劃到期時要如何處理，會和業界商討，而計劃使用率已較之前低，是好現象，反映客戶還款能力有保障。