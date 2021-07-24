金管局：常見客等銀行員工逾半已接種疫苗

【明報專訊】金管局6月向銀行發通告，希望需經常面見客戶和負責關鍵支援工作的銀行員工接種新冠疫苗或做定期檢測。金管局副總裁阮國恒昨出席銀行公會例會後表示，局方已收到銀行數據，約五成至六成銀行員工屬於上述類別，而該類別當中，逾半目前已接種疫苗，接種比例在個多月以來上升中，呼籲業界繼續推動員工接種疫苗。
沒計劃強制接種疫苗
被問到會否強制銀行高風險員工接種疫苗，阮國恒回應稱沒計劃強制，強調接種疫苗屬個人決定。
次季特定分類貸款比率初步改善
阮國恒提到本地銀行體系信貸狀况，指第一季度末，銀行體系特定分類貸款比率為0.89%，較去年底改善，第二季度數字仍在收集中，初步顯示比例平穩、有輕微改善，信貸成本比例亦比去年同期下跌，未來疫情反覆，變種病毒傳染得快，故要小心監察信貸風險。
他又說，信貸總量近數月平穩地輕微增長，首5個月信貸增長3%，於現時疫况下算是不錯結果。
「批核還息不還本」計劃使用較預期低
金管局上周宣布再延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天，直至計劃10月底全面到期為止，阮國恒指出，仍研究整個計劃到期時要如何處理，會和業界商討，而計劃使用率已較之前低，是好現象，反映客戶還款能力有保障。