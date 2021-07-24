金管局︰按揭安排須照顧公眾需要 傳銀行研重開恒大新盤樓花按揭

明報記者 胡學能

彭博社昨引述消息指出，金管局曾要求一些銀行就暫停向恒大在建項目批出按揭作解釋，匯豐及中銀香港（2388）正重新考慮先前暫停恒大在建項目按揭的決定。

報道引述消息人士表示，金管局於周四（22日）要求一些銀行解釋情况，問及銀行職員及買家是否獲告知兩個恒大在建項目的新貸款正暫停。報道指出，一名銀行人士將金管局提出的問題，解讀為委婉要求銀行重新考慮其決定。

彭博：金管局要求銀行解釋暫停按揭做法

金管局副總裁阮國恒昨日出席銀行公會例會後回應稱，金管局平日和業界有很多溝通，他不會評論恒常溝通的內容，不便評論個別事件。但他指出，希望銀行業界就這些事情上，處理風險過程當中，也要照顧公眾需要，特別是一些按揭安排牽涉到很長期的財務安排，對於客戶而言影響可以很深遠。

至於金管局在此事上的態度，阮國恒表示，這涉及個別銀行就個別樓盤，或就個別客戶處理手法，銀行有很多這類商業決定，毋須事先和金管局商討；金管局對銀行的要求清晰，是以風險為本，若銀行採取的商業決定，是對客戶的財務安排尤其是長期財務安排有重大的影響，必須對客戶公平。

阮國恒：對銀行要求清晰 以風險為本

恒大自2019年底迄今先後推出屯門恆大．珺瓏灣I、II期，以及長沙灣恆大‧睿峰，當中恆大．珺瓏灣I期已屆現樓，意味不受今次銀行拒批樓花按揭影響。恒大早前回應稱，有信心恆大．珺瓏灣II期如期於8月交樓。而且，恒大早前已容許買家延期成交至收到成交通知書後60天，並豁免該60天的罰息。

至於恆大‧睿峰，預計今年第四季交樓，據經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，恆大．睿峰選用建築期付款辦法的買家，佔整體出售單位的81.7%；受銀行停批按揭影響的即供付款辦法的買家，佔17.5%。由於恆大‧睿峰早於2019年12月開始推售，他預料有不少買家已上會，由於銀行早已表明已審批的樓花按揭不受影響，相信受影響買家佔比不大。