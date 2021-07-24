非銀行支付機構海外上市 須向人行報告

人行早在去年8月至9月就上述《辦法》徵求意見，昨日正式發布通知。非銀行支付機構首次公開發行股票或增發股票，以及通過協議控制架構等方式，赴海外市場上市前，均須向所在地央行分支機構報告，以規範相關機構及維持支付市場穩定。

列出多項情况須提交報告

公告又提出，非銀行支付機構在不同情况下，需向當局提交報告，包括提供支付創新產品或服務、與境外機構合作開展跨境支付業務、與其他機構開重大業務；另計劃在境外投資設立分支機構、控股附屬機構，或通過協議等方式能實際控制的關聯機構，開展支付業務、對外投資超過淨資產5%等。

此外，支付機構發生風險事件或突發情况亦須即時向當局報告，例如發生客戶個人信息泄露、持份者涉嫌利用機構渠道從事欺詐、因突發情况導致支付業務中斷或功能故障等，其中按事件的嚴重程度分為一類及二類事件。

倘發生風險事件須即時上報 劃分2類嚴重程度

在徵求意見期間，人行收到總計28條意見，當中有幾項未被採納。例如有意見認為，實際控制人、主要出資人抵押、質押支付機構股權或重要資產等，希望不納重大事項內容，但被人行否決。

近年來，內地監管機構增加對非銀行支付機構的規管，尤其在螞蟻集團上市失敗後，今年初推出《非銀行支付機構條例》的徵求意見稿，強化反壟斷監管。