住建部：力爭3年內整頓房地產市場秩序

《通知》指明主要目標是力爭用3年左右時間，實現房地產市場秩序明顯好轉，令違法違規行為得到有效遏制，監管制度不斷健全，監管信息系統基本建立等。

當局會持續加大懲處力度，對違法違規的房企、中介、住房租賃企業、物管企業、金融機構、網絡媒體及從業人員，依法依規採取警示約談、停業整頓、吊銷營業執照和資質資格證書等措施，並予以公開曝光；涉嫌犯罪的，移交公安司法部門依法查處。

對高風險企業實施重點監管

因城施策的整治重點方面，將針對房屋買賣發布虛假違法房地產廣告，發布虛假房源信息；捂盤惜售，囤積房源；挪用交易監管資金；套取或協助套取「經營貸」、「消費貸」等非個人住房貸款用於購房等。

當局又會針對物管行業的未按照物業服務合約內容和標準提供服務；超出合同約定或公示收費項目標準收取費用；擅自利用業主共有部分開展經營活動，侵佔、挪用業主共有部分經營收益等。

恒大系全線再挫 跌逾半成以上

至於前日大反彈的恒大系昨全線再大跌，當中恒騰網絡（0136）跌13.26%、恒大汽車（0708）跌10.45%、中國恒大（3333）跌7.04%及恒大物業（6666）跌5.19%。