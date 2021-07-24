富豪汽車：考慮年底前上市

首席執行官：晶片短缺「令人煩惱」

富豪汽車上半年營業利潤約132.4億元瑞典克朗（約118.42億港元），並成功轉虧為盈，去年同期受到全球疫情爆發初期的影響，當時虧損達9.89億元瑞典克朗（約8.83億港元），倘若與未有疫情爆發的2019年同期比較，今年上半年純利仍較當時的55.2億元瑞典克朗（約49.12億港元）增長超過一倍。富豪汽車上半年汽車銷售增長達41％，共售出38.07萬輛。

Håkan Samuelsson表示，上半年各地區的市場均達穩健增長，市佔率亦有所提升，當中以運動型車（SUV）車款的市佔率不斷增加。Håkan Samuelsson稱，公司維持下半年汽車銷售持平和營收增長的預測。

上半年扭虧 汽車銷售增長達41％

富豪母公司吉利控股首席執行官李東輝上月表示，預計富豪汽車上市將迅速推進，並會獲得較好的估值，部分歸於富豪能在中國擁有決策自主權。富豪汽車於周四（22日）再表示，向吉利控股收購兩間合資企業股權，藉此在中國擁有自己的汽車工廠和銷售業務。

向吉利控股收購兩合資企業股權

汽車生產商的銷量穩健回升，亦預視下半年銷量正面，據路透引述市場學者評論，車用晶片短缺問題即將緩解，但整體晶片短缺問題仍會持續至明年，接下來會衝擊智能手機生產，預示將會出現一系列家電和工業設備的供應不足。