滴滴拖累科技股全線挫 恒科指見今年收市新低

恒指昨天高開17點見全日頂，午後跌幅擴大，最多曾挫501點，跌穿10天線（27,628點）之餘，低位27,222點，再度逼近250天線（27,198點）；恒指全日收市跌401點或1.5%，報27,321點，成交金額1395億元；國指跌167點或1.7%，報9839點。

北水連續第5個交易日錄得淨流走，且由周四（22日）的22.7億元擴大至昨天的48.72億元；5日累計淨流出172.69億元，全月暫走資363.38億元。

北水連錄5日淨流出

昨天錄得最多北水淨沽出的個股是騰訊（0700），涉資21.5億元，拖低該股股價2.4%；美團（3690）有8.93億元淨沽出。北水昨天流入車股，長汽（2333）和比亞迪（1211）分別有7.41億元和5.26億元淨買入，為淨流入最多個股，長汽股價再升8.2%，報34.2元，再創歷史新高，全周累升22.8%。

瑞信：經銷商憂國產品牌增長第三季放緩

不過，近來表現強勢的體育用品股急跌，安踏體育（2020）跌4.6%；李寧（2331）跌8.3%。投行瑞信引述廣州體育用品經銷商指出，在今年6月和7月中國本土與外資品牌的增長差距收窄。該行預計，國產品牌的增長在今年第三季的增長或會放緩，對行業後市走勢審慎。