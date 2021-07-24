內地教育「雙減」改革 新東方瀉四成 傳禁上市限假期補習 花旗：行業收入最多削七成

明報記者 歐陽偉昉

中金公司昨晨發出報告，以較悲觀的監管環境作基礎假設，將新東方教育ADR（美：EDU）。目標價下調53%至9.2美元（約71.48港元），新東方教育（9901）在港股價昨急挫四成，市值蒸發近400億元。花旗報告更指出，雖然流傳版本有待考證，但相信今次政策調整將影響行業七成收入。

據網傳文件，地方政府將不再審批向接受義務教育學生提供課外教育機構的註冊申請，並要求這些機構不得上市，嚴禁資本化運作，外資亦不得收購培訓該類機構。地方政府將排查現已備案的網上學科類培訓機構，改以審批方式重新辦理。新東方教育晚上發表聲明指相關規管尚未公布，公司也未接到當局通知。

新東方教育稱未收通知 美中概教育股續大跌

昨日港股教育股「傷亡慘重」，新東方在線（1797）、思考樂教育（1769）及卓越教育（3978）跌逾兩成，有13隻教育股跌幅逾5%。多隻在美上市中概教育股跌幅更大，新東方教育ADR、曾多次被沽空機構狙擊前稱跟誰學的高途（美：GOTU），以及好未來（美：TAL）早段俱跌近六成。

翻查資料，觸發是次急挫的「雙減」通知，今年5月已獲中央全面深化改革委員會通過，當時未有公布具體條文，但曾提及全面規範校外培訓機構，嚴禁隨意資本化運作。

中金昨日報告指出，是次政策實施力度不確定性較大，以禁止周末一天及寒暑假補課的較悲觀情况為基礎假設，估計對利潤影響，將新東方在線目標價下調70%至12.2元，好未來目標價下調67%至29美元。

內地近期推出三孩政策、取消社會撫養費等支持生育措施，配合推動人口長期均衡發展，有業界人士指出，由於內地的補習及線上培訓機構，很多時以較大的預算宣傳、賣廣告吸引學生家長及學生就讀，收生成本高昂，推高育兒成本，影響長遠父母進一步生育意願，引起內地政府注意。

朱泉星：港上市教育股規模細 受政策影響有限

資深投行界人士朱泉星指出，是次流傳的通知文件，與今年5月底流傳版本有所不同，但政策重點依然是針對經營義務教育階段的課外教育，包括補習及課外培訓機構。目前在港上市的教育股，只有卓越教育、思考樂和大山教育（9986）較受是次政策影響，規模相對較細，其餘大部分是經營高等教育、中小學及職訓類教育股的業務，與之有所不同。不過在美國上市的教育股，大部分會受新版本政策影響。