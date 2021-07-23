荃灣半山街工廈申改建數據中心獲開綠燈

擬提供總樓面28.5萬方呎

資料顯示，上述地盤面積約2.5萬方呎，申請放寬地積比率，由原先的9.5倍放寬20％至11.4倍，擬重建為1幢20層高（包括一層地庫作停車場）數據中心，總樓面面積約28.5萬方呎。

另外，城規會今日亦會審理兩宗活化工廈申請，兩宗申請同獲規劃署不作反對，其中一個活化工廈申請為長沙灣青山道550至556號恆發工業大廈，申請放寬地積比率至14.4倍，並計劃興建1幢27層高新式工廈，總樓面面積約22.8萬方呎。

財團申大連排道建新式工廈

另一宗為葵涌大連排道45至51號金星工業大廈，同樣申請放寬地積比率限制，項目佔地約23,562方呎，由原先的9.5倍增加20%至11.4倍，擬建1幢樓高26層新式工廈，另設2層地庫及1層防火層，總樓面涉26.87萬方呎。另一方面，申請人在重建物業時，將加入綠化元素，以美化環境。