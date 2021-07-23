協和街地舖3928萬沽 呎價2.3萬

據悉，商舖現租予零售店，月租約7.8萬元，即買家可享租金回報約2.4厘；原業主2007年以598萬元購入，持貨14年，帳面獲利3330萬元，物業升值約逾5.5倍。

港晶中心高層19年升值2.7倍

另外，土地註冊處資料顯示，尖沙嘴港晶中心中高層08至10室，面積2925方呎，本月中以逾1832.3萬元易手，呎價約6264元。上述單位原業主為百草堂有限公司，其公司註冊董事為周偉偉及林煥彬，二人為萬科海外或有關人士；該公司在2002年4月以497.25萬元購入單位，持貨逾19年，帳面獲利約1335.05萬元，期內升值逾2.7倍。

觀塘工廈放售 意向價2.1億

此外，有工廈業主趁市旺放售全幢物業，第一太平戴維斯副董事總經理蕭兆新表示，將公開出售觀塘大業街25號高良工業大廈，1970年落成，樓齡51年，樓高9層，地契用途為工業或貨倉，總面積約3.35萬方呎，物業以現狀連租約出售。據悉，業主意向價約2.1億元，即呎價近6300元。