上半年夾屋買賣209宗 量值均創新高

陳海潮又稱，今年上半年夾屋成交量值皆創下自1999年、即22年有紀錄以來，按半年度計的歷史新高。他指出，如果年底前中港通關，以及沒有新一波疫情，料下半年二手夾屋買賣登記量將可錄逾170宗。

欣圖軒宏福花園交投增幅最勁

在上半年209個夾屋登記個案中，以何文田欣圖軒、青衣宏福花園交投量錄最大增幅，分別錄得20及15宗買賣登記，兩者都較去年下半年增1.5倍。

另欣圖軒錄得成交總值最大升幅，錄約1.5億元，較去年下半年增加2倍；其中欣圖軒2座中層D室成交價最高，實用725方呎，作價1,120萬元，創全港夾屋成交價新高，折合實呎15,448元。

悅庭軒成交呎價逼1.8萬創新高

至於鑽石山悅庭軒1座高層H室、則為夾屋最高實用呎價紀錄，單位實用454方呎，以812萬元售出，實呎17,885元。