內地客4.3億購SHOUSON PEAK洋房

呎價逾10萬 另付辣稅6450萬

另土地註冊處資料顯示，屋苑毗鄰洋房同由張英，於2018年以逾2.62億元購入，料兩伙屬同一買家持有。至於今次沽貨之原業主，於2017年以3.76888億元購入，帳面獲利5311.2萬元或約14%。大型屋苑方面，美聯助理區域經理張國成表示，元朗半新盤朗屏8號5座低層實用面積202方呎開放式戶，以445萬元成交、實呎22,030元，料創元朗區內二手呎價新高；原業主2018年7月以約416.8萬元購入，帳面獲利約28.2萬元或約6.8%，估計扣除各項雜項開支後微利離場。

朗屏8號呎價2.2萬 元朗二手新高

粉嶺連錄2宗高價成交，區內代理透露，牽晴間12座高層H室，實用面積386方呎2房戶，以608萬元易手、實呎15,751元，創屋苑成交呎價新高；原業主2013年以307萬元購入，帳面升值301萬元或98%。屋苑過去最高呎價紀錄為15,625元，為2019年7月易手的1座低層D室，單位實用面積384方呎，以600萬元易手，是次成交呎價較該紀錄升約1%。

粉嶺牽晴間嘉盛苑均現破頂呎價

同區居屋嘉盛苑B座（嘉輝閣）高層14室，實用面積433方呎，於自由市場以510萬元易手、實呎11,778元，創屋苑成交呎價新高；原業主2016年以362萬元（當時已補地價）購入物業，帳面升值148萬元或41%。

資料顯示，屋苑對上自由市場呎價最高紀錄，為2020年7月易手的A座（嘉明閣）高層7室，實用面積433方呎，成交價486萬元、實呎11,224元，是次成交比該紀錄高約5%。

迎濤灣2018萬成交 屋苑新高

馬鞍山二線屋苑迎濤灣亦罕有錄得成交個案，代理消息稱，屋苑A座高層A室及H室，經原業主改裝為相連戶，以2018萬元易手，為屋苑歷來最高成交價；其中A室實用面積729方呎，原則為3房1套連士多房間隔；H室實用面積737方呎，原則為3房1套間隔，總面積1466方呎、實呎13,765元。原業主2005年一手共893萬元購入兩個單位，帳面升1125萬元或約1.26倍。