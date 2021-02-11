樓上燕窩莊董事7650萬購柏傲莊III特色戶

土地註冊處資料顯示，柏傲莊III第1A座連天台特色戶，實用1695方呎4房戶，在上月底、即發展商公布今期住宅需拆卸重建前，以7650萬元售出，買家以侯君剛（HAU KWAN KONG）作登記，與樓上燕窩莊董事中英文名字相同，料為同一人。另侯君剛今次入市，需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。

維港滙III一房呎售2.93萬 同類新高

另多個新盤餘貨均錄成交，路勁（1098）黃竹坑港島南岸1期晉環，項目5月推出至今累售611伙，套現134億元，最新售出2A座39樓B室兩房戶，實用584方呎，成交價2257萬元，實呎38,647元。

會德豐、信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，7月至今累售約51伙，吸金總額7.2億元；昨售出維港滙III第1B座23樓C室，實用317方呎1房戶，成交呎價2.93萬元，成交價930.7萬元，創同類一房呎價新高。

帝御‧嵐天特色戶呎售1.77萬

香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御系列，7月迄今累售約52伙‧其中帝御‧嵐天以543.45萬元售出第7座18樓22室，實用307方呎連天台，1房間隔，實呎1.77萬元。