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新地下半年5盤搶攻市場涉逾2700伙 天水圍Wetland Seasons Bay 1224伙批預售

【明報專訊】過往奉行「月月有樓賣」的新地（0016），今年迄今只曾推售沙田瓏珀山1期、屯門御海灣II兩個全新盤，踏入下半年將發力推盤；本報統計，新地至年底前有望連推5個新盤共涉2747伙，當中天水圍Wetland Seasons Bay第1期，已獲批預售樓花，擬下月登場。同時，再有九龍新盤加入戰圈，協成行何文田芳菲首推30伙，折實均呎26,139元，較毗鄰萬科香港VAU Residence上月首批折實均呎24,519元高逾6%。

明報記者 林尚民、盧浩鏘

新地下半年推盤攻勢，將由Wetland Seasons Bay拉開序幕。新地代理總經理胡致遠表示，項目第1期已獲批預售，銷售工作進最後階段，樓書及示範單位籌備進度理想，擬8月上旬開放示範單位，以及公布開價。

Wetland Seasons Bay擬下月開價

Wetland Seasons Bay分3期發展、總共提供1998伙，第1期涉1224伙，約70%標準戶為兩房或以下戶型，其餘30%為3房或以上大單位，戶型涵蓋開放式至4房，預計2022年6月落成，樓花期約11個月。

胡致遠續稱，項目會所Club Seasons by the Bay，佔地約30.3萬方呎，其中26.5萬方呎為室外綠化園林，主要設施包括24小時開放的健身室等。

YOHO Hub涉1030伙

另一新界西北重點盤

事實上，新地下半年仍有多個項目有望推出，其中正待批預售的元朗西鐵站The YOHO Hub B期，提供約1030伙，亦屬新地於新界西北的重點新盤。連同北角海璇II（228伙）、太子道西Prince Central（101伙），以及元朗錦田PARK YOHO 3期（約164伙），合共提供約2747伙。

至於芳菲首推30伙，屬實用面積286至465方呎1房、2房戶，提供最高10%直減折扣，折實價680.04萬元至1354.95萬元、折實呎價23,189元至29,140元，整批折實平均實呎26,139元，較VAU RESIDENCE首批折實均呎24,519元高6.6%。

芳菲折實均呎2.6萬

首推30伙明起收票

協成行高級項目經理陳婉霞形容，開價屬「貼市超值價」，明天對公眾開放示範單位及收票，下周公布銷售安排及發售。

是次芳菲入場單位為實用面積286方呎的2樓B室一房戶，折實價680.04萬元、折實均呎約23,778元。

建期付款 15伙折實價低於千萬

可留意的是，若買家選建築期付款，最高直減折扣8%，與即供優惠相差2個百分點，首推30伙中、15伙的建築期價為1000萬元以下（10伙低於800萬元），即可承造最高八成或九成按揭。

另外，發展商亦為買家提供一按貸款（最高直減折扣為9%），還款年期最長25年，1000萬元或以下最多做90%按揭、1000萬元或以上最多做85%按揭，首3年利息P減2.25厘（P現為5厘），第四、五年為P，其後P加1.5厘。

相關字詞﹕協成行 芳菲 新地

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