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經濟
2021年7月23日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
胡祖六︰螞蟻距重啟IPO「不會太久」 稱已做好上市準備 馬雲低調「情况良好」
稱港已走出政治亂局 同情和平抗議者
科技金融股領升 恒指結束3連跌
證監會：港財富管理去年吸逾2萬億
G2000海港城店結業 田北辰轟業主拒減租
銀保監促金融機構助河南災企
中譽低市價1/4售鰂魚涌物業 買家與張松橋妻同名
聯易融駁斥沽空 股價大波動
港上月通脹降至0.7%
佐丹奴第2季銷售額增44%
H&H盈警 半年少賺逾30％
金沙中國王英偉：澳門不急於續牌工作
SOGO母企料扭虧為盈 半年賺2.2億
美好發展伙創夢天地美圖開發IP產品
恒大廣發行和解 股價彈8% 持股法拉第昨美掛牌 盤前大漲
商務部：全年汽車銷售有望增長
金管局成立「商業數據通創新樞紐」
美首申失業救濟意外反彈 道指早段先跌後回穩
馬斯克：個人SpaceX均持比特幣
強生等4藥企2028億換和解
必和必拓擬售油氣煤炭業務
張兆聰：港股強彈 教育濠賭博追落後
盧駿匡：短線巿寬超賣 反彈機會增
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
張宗永：老外是中國經濟大好友
技術取勝：微盟集團10元整固機會高
《鱷魚君最後的100天》搵ERROR配音
大新推夾公仔 單一簽帳500元有1個代幣
劉思明：低殘股反彈難持久 中冶回勇更可取
周顯：逆向收購較SPAC公平
湯文亮：借唔到錢買樓令樓價難大跌
黃清瑤：全球量寬 經濟差樓價照升
新地下半年5盤搶攻市場涉逾2700伙 天水圍Wetland Seasons Bay 1224伙批預售
樓上燕窩莊董事7650萬購柏傲莊III特色戶
內地客4.3億購SHOUSON PEAK洋房
上半年夾屋買賣209宗 量值均創新高
協和街地舖3928萬沽 呎價2.3萬
荃灣半山街工廈申改建數據中心獲開綠燈
周顯：逆向收購較SPAC公平
【明報專訊】昨天講到SPAC的荒謬：講明就不准上市，黑箱作業、錢先到位、事後才講，偏偏可以，這顯然是自相矛盾。
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
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