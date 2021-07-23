必和必拓擬售油氣煤炭業務

油氣近年投資界「不受歡迎」

報道指油氣等能源業務令必和必拓在同業之中變得較不受歡迎，同樣在英國上市的Anglo American已經售出了煤炭業務。必和必拓以往一直強調油氣等業務是公司的支柱之一，未來至少10年可提供可觀利潤。但當全球投資市場避開化石能源時，必和必拓想及早沽出，免受這業務拖累。有關出售尚在初步研究階段，必和必拓發言人拒絕置評。

必和必拓在2018年已向英國石油出售頁岩油業務，作價104億美元。必和必拓現時在墨西哥灣及澳洲離岸有油田，每年產量為1.03億桶油當量。必和必拓早年已開始替其煤炭業務尋求買家，但一直沒尋得好價。分析師指出售可令必和必拓在ESG（環境、社會責任及公司管治）方面加分，但售價必較資產淨值存折讓。出售之後，必和必拓會集中鐵礦石及銅礦業務。

（綜合報道）

[國際金融]