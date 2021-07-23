經濟
國際金融

必和必拓擬售油氣煤炭業務

【明報專訊】澳洲礦業巨企必和必拓（BHP）正考慮出售油氣及煤炭業務，該業務現在每年提供20億美元利潤，估值超過150億美元（1170億港元）。彭博社引述消息人士稱，必和必拓打算出售油氣等業務，是因為投資界對氣候變化愈來愈關注，既然這方面業務對集團不太重要，倒不如出售。

油氣近年投資界「不受歡迎」

報道指油氣等能源業務令必和必拓在同業之中變得較不受歡迎，同樣在英國上市的Anglo American已經售出了煤炭業務。必和必拓以往一直強調油氣等業務是公司的支柱之一，未來至少10年可提供可觀利潤。但當全球投資市場避開化石能源時，必和必拓想及早沽出，免受這業務拖累。有關出售尚在初步研究階段，必和必拓發言人拒絕置評。

必和必拓在2018年已向英國石油出售頁岩油業務，作價104億美元。必和必拓現時在墨西哥灣及澳洲離岸有油田，每年產量為1.03億桶油當量。必和必拓早年已開始替其煤炭業務尋求買家，但一直沒尋得好價。分析師指出售可令必和必拓在ESG（環境、社會責任及公司管治）方面加分，但售價必較資產淨值存折讓。出售之後，必和必拓會集中鐵礦石及銅礦業務。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕煤炭 油氣 澳洲 必和必拓（BHP Billiton）

上 / 下一篇新聞

胡祖六︰螞蟻距重啟IPO「不會太久」 稱已做好上市準備 馬雲低調「情况良好」
胡祖六︰螞蟻距重啟IPO「不會太久」 稱已做好上市準備 馬雲低調「情况良好」
稱港已走出政治亂局 同情和平抗議者
稱港已走出政治亂局 同情和平抗議者
科技金融股領升 恒指結束3連跌
科技金融股領升 恒指結束3連跌
證監會：港財富管理去年吸逾2萬億
證監會：港財富管理去年吸逾2萬億
G2000海港城店結業 田北辰轟業主拒減租
G2000海港城店結業 田北辰轟業主拒減租
銀保監促金融機構助河南災企
銀保監促金融機構助河南災企
中譽低市價1/4售鰂魚涌物業 買家與張松橋妻同名
中譽低市價1/4售鰂魚涌物業 買家與張松橋妻同名
聯易融駁斥沽空 股價大波動
聯易融駁斥沽空 股價大波動
港上月通脹降至0.7%
港上月通脹降至0.7%
佐丹奴第2季銷售額增44%
佐丹奴第2季銷售額增44%
H&H盈警 半年少賺逾30％
H&H盈警 半年少賺逾30％
金沙中國王英偉：澳門不急於續牌工作
金沙中國王英偉：澳門不急於續牌工作
SOGO母企料扭虧為盈 半年賺2.2億
SOGO母企料扭虧為盈 半年賺2.2億
美好發展伙創夢天地美圖開發IP產品
美好發展伙創夢天地美圖開發IP產品
恒大廣發行和解 股價彈8% 持股法拉第昨美掛牌 盤前大漲
恒大廣發行和解 股價彈8% 持股法拉第昨美掛牌 盤前大漲
商務部：全年汽車銷售有望增長
商務部：全年汽車銷售有望增長
金管局成立「商業數據通創新樞紐」
金管局成立「商業數據通創新樞紐」
美首申失業救濟意外反彈 道指早段先跌後回穩
美首申失業救濟意外反彈 道指早段先跌後回穩
馬斯克：個人SpaceX均持比特幣
馬斯克：個人SpaceX均持比特幣
強生等4藥企2028億換和解
強生等4藥企2028億換和解
張兆聰：港股強彈 教育濠賭博追落後
張兆聰：港股強彈 教育濠賭博追落後
盧駿匡：短線巿寬超賣 反彈機會增
盧駿匡：短線巿寬超賣 反彈機會增
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
張宗永：老外是中國經濟大好友
張宗永：老外是中國經濟大好友
技術取勝：微盟集團10元整固機會高
技術取勝：微盟集團10元整固機會高
《鱷魚君最後的100天》搵ERROR配音
《鱷魚君最後的100天》搵ERROR配音
大新推夾公仔 單一簽帳500元有1個代幣
大新推夾公仔 單一簽帳500元有1個代幣
劉思明：低殘股反彈難持久 中冶回勇更可取
劉思明：低殘股反彈難持久 中冶回勇更可取
周顯：逆向收購較SPAC公平
周顯：逆向收購較SPAC公平
湯文亮：借唔到錢買樓令樓價難大跌
湯文亮：借唔到錢買樓令樓價難大跌
黃清瑤：全球量寬 經濟差樓價照升
黃清瑤：全球量寬 經濟差樓價照升
新地下半年5盤搶攻市場涉逾2700伙 天水圍Wetland Seasons Bay 1224伙批預售
新地下半年5盤搶攻市場涉逾2700伙 天水圍Wetland Seasons Bay 1224伙批預售
樓上燕窩莊董事7650萬購柏傲莊III特色戶
樓上燕窩莊董事7650萬購柏傲莊III特色戶
內地客4.3億購SHOUSON PEAK洋房
內地客4.3億購SHOUSON PEAK洋房
上半年夾屋買賣209宗 量值均創新高
上半年夾屋買賣209宗 量值均創新高
協和街地舖3928萬沽 呎價2.3萬
協和街地舖3928萬沽 呎價2.3萬
荃灣半山街工廈申改建數據中心獲開綠燈
荃灣半山街工廈申改建數據中心獲開綠燈