強生等4藥企2028億換和解

被指售含鴉片類止痛劑 造成死亡個案

美國多個州政府、原住民團體、醫院組織等近年向藥企不斷提出訴訟，指鴉片類藥物歷年來令50萬名美國國民喪生。包括田納西、北卡羅萊納、賓夕法尼亞、路易斯安那、紐約、特拉華及康湼狄格7個州周三與3大藥物分銷商McKesson Corp. 、AmerisourceBergen Corp、Cardinal Health Inc.及強生達成和解協議。州政府最快可於明年初收到藥廠的付款，但這筆付款不能用於州政府一般開支，必須用於與國民健康有關的項目，包括提防止痛藥上癮及相關治療的工作。估計部分地區政府會用於無家者，部分則用於已出現鴉片藥上癮的嬰兒。向藥企提出民事索償的人士亦不會直接收到付款。

由於美國止痛藥使用過於氾濫，部分止痛藥用上鴉片成分，令國民出現上癮情况。分析指四大藥企願意和解，是因為曠日持久的訴訟將要公開企業大量內部文件、員工亦要作供，將耗費大額成本。3家分銷商未來18年會支付210億美元，強生未來9年支付50億美元。由於本周初已傳出藥企與州政府會達成協議，強生昨晚早段股價變動不大，截至11時，微升0.1%。藥企雖達成和解協議，但若最終加入和解的州政府數目不多，藥企擔心被起訴風險仍高，有權取消協議。

（綜合報道）

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