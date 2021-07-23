馬斯克：個人SpaceX均持比特幣

比特幣價格升1.9％

報道提及，馬斯克並未向外具體說明他個人和SpaceX公司持有比特幣的規模。馬斯克表示，除比特幣外，還持有以太幣和狗狗幣等其他加密貨幣，但這些資產的價值低於他持有的比特幣。馬斯克又表示，他不會出售比特幣，SpaceX公司亦不會，又形容絕對不會趁高價出售比特幣。

馬斯克同時稱，對比特幣採礦消耗的能源感到擔憂，若生成數字貨幣的過程能減少對化石燃料的依賴，特斯拉或會再次接受加密貨幣作為交易。特斯拉於2月曾披露，投資15億美元到比特幣，並宣布接受比特幣作為其電動車的支付工具，但其後迅速轉態，並於5月暫停有關舉措。特斯拉亦曾於4月出售部分比特幣，截至第一季末，共持有約13億美元的「數字資產」。

（綜合報道）

[國際金融]