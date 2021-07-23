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美首申失業救濟意外反彈 道指早段先跌後回穩

【明報專訊】美國昨晚公布首次申領失業救濟人數，截至7月17日的一周達41.9萬，比預期的35萬多，亦多於前一周的36萬。持續申領失業救濟人數為323.6萬，較預期的310萬多，前值為324.1萬。這與原先預期下降的情况背馳，美股開市前，在香港時間昨晚9時，標指期貨由升轉微跌，道指期貨亦跟跌59點。開市後道指平開後向下，隨着投資者趁低追入蘋果公司(AAPL)股份扯高股價，道指中段跌幅稍為收窄。

美國總統拜登周三晚在辛辛那堤的美國有線新聞網絡市政廳論壇上，向一餐廳東主表示，餐飲、款待及旅遊業等可能在招聘時面對挑戰，致左右為難，他反而認為通脹問題只屬短暫。他話音未落，最新數據顯示申領失業救濟人數反彈。他在周三還表示，正待逐客令及失業補貼等政策結束。

蘋果微軟支持美股回升

拜登的樂觀言論，美股顯然不賣帳，不單標指及道指期貨回軟，美股昨晚在香港時間9時30分開市時平開後隨即下跌，道指短短10分鐘便跌115點，跌幅達0.33%，低見34,682點，標指及納指則未有跟跌。由於道指主要成分股蘋果公司早段先跌0.51%後倒升，升幅其後擴大，到昨晚香港時間11時15分，升幅達1.6%。同時另一重磅股微軟(MSFT)亦抽高1.6%，支持道指收窄跌幅，道指、標指及納指只跌0.09%，微升0.13%及0.18%。

歐洲市場方面，投資者觀望歐洲央行會否「收水」。該行昨晚發聲明指出，將進行緊急抗疫購債計劃(PEPP)至2022年3月底止，維持在1.85萬億歐元封頂；資產購買計劃（APP）亦將每月保持在200億歐元水平，並於開始加息時結束。該行更修訂利率前瞻指引，直指低息環境會維持到通脹率持久地升抵2%為止，及有實質進展可判斷通脹率在中期內穩定在2%，並指這意味通脹率在過渡期內會超越目標水平。言下之意，歐央行確認市場存在較大通脹壓力，並容許通脹超越目標水平。

歐央行新指引：容許通脹超標

歐央行行長拉加德不諱言，雖然他們對修訂利率的前瞻指引意見非一致，但獲大比數同意，她早已預期有成員反對。她亦表示，重開大部分經濟有助支持服務業強勁反彈，但她擔心變種病毒可能壓抑服務業，尤其旅遊業及款待行業的復蘇。昨晚香港時間11時15分，除英國富時指數跌0.5%外，法國CAC 40及德國DAX指數，分別升0.32%及0.58%。

油價方面，市場預期庫存較緊及今年年底經濟有望復蘇下，昨晚保持升勢。布蘭特原油及美國西德薩斯州中級原油（WTI）分別升0.3%及0.33%，分別高見每桶72.43及70.53美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕拉加德 歐洲央行 蘋果公司 美國總統拜登

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