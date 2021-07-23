經濟

恒大廣發行和解 股價彈8% 持股法拉第昨美掛牌 盤前大漲

【明報專訊】近期中國恒大（3333）的債務危機甚囂塵上，當中廣發銀行分行於7月初申請訴前凍結恒大1.32億元資產成為導火線。不過，恒大昨開市前於官網發布聲明，稱與廣發銀行的爭議「已妥善解決」，加上旗下恒大汽車（0708）有份投資、賈躍亭旗下電動車企法拉第未來（美：FFIE）將於美國納斯達克掛牌，刺激恒大系股價反彈，惟距收復本周「失地」仍有一段距離。

明報記者 方楚茵

恒大昨日聲明稱，「長期以來，廣發銀行與恒大集團一直保持良好的業務合作關係。針對近期訴前財產保全民事裁定事宜，雙方經過充分溝通已經妥善解決」，並指「雙方今後將不斷鞏固和深化業務合作關係，繼續加強合作，實現互利共贏、共同發展。」

受聲明帶動，恒大昨日一度升逾11%，收市升幅收窄至近8%，市值重回千億元水平；至於恒大汽車昨日更一度升逾31%，收市仍升逾20%（見表）。

距收復本周「失地」仍有段距離

此外，恒大繼明年擬分拆「恒大冰泉」業務在港上市後，據彭博引述消息人士稱，恒大亦正在探索將旅遊業務上市可能性，與顧問就旅遊業務就潛在IPO洽商，並最快可能於明年實行，但有關議題仍處於早期階段，並無包括最終估值及地點等細節的最後定案。

恒大目前除了主業房地產外，尚包括物管、文化旅遊產業、互聯網流媒體業務、房車寶集團、健康產業、新能源汽車產業、恒大冰泉、金融業務及酒店營運等。

此外，樂視創辦人賈躍亭旗下法拉第未來在納斯達克掛牌上市，盤前曾漲逾五成，至截稿前仍升約25%；內媒指恒大汽車（0708）持股20%。

賈躍亭旗下法拉第未來與中國恒大的持股，源於2018年中國恒大欲斥20億美元巨資，投資法拉第未來，為恒大汽車（時稱恒大健康）造車鋪路，其後雙方就資金等問題反目。最終恒大汽車與賈躍亭的法拉第未來達成重組協議，恒大汽車旗下時穎持有合資公司Smart King Ltd的32%優先股權及持有法拉第未來香港100%股份，賈躍亭一方有權於5年內回購恒大汽車所持股份，相信今次恒大汽車持股為當時維持至今。

據內地《第一財經》報道，法拉第未來合伙人陳喆指「恒大一直是我們的股東，持股很正常」；恒大汽車回應稱，公司是法拉第未來的財務投資者，對於其他情况不予置評。

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