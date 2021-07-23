金沙中國王英偉：澳門不急於續牌工作

金沙中國（1928）總裁王英偉在分析員會議上表示，由於澳門立法會選舉在即，相信當地在博彩法的諮詢及檢討架構等工作方面，最快也要在選舉後才會落實推動。

王英偉不認為，澳門政府會急於重續賭牌，反而會注重做對的事情。

金沙中國次季淨虧損減七成

金沙的母公司拉斯維加斯金沙（LVS）公布第二季度業績，顯示金沙中國截至6月底止錄得淨虧損1.66億美元，按年減虧69.7%；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）恢復正數，達1.32億元，扭虧為盈。LVS兼金沙主席及行政總裁Robert G. Goldstein表示，澳門及新加坡實施的全球大流行相關的旅遊限制繼續限制到訪人數，並令財務表現停滯不前。王英偉在分析員會議上重申，重續賭牌事涉批給及轉批給等問題，要處理的話，都要等澳門新一屆立法會開會時，才能夠進行。

摩根士丹利發表報告表示，金沙重新恢復EBITDA，主要靠貴賓博彩的贏率高達4.97%及零售銷售帶動，雖然與市場預期一致，但是比其預期為低。當中第二季的表現，受到廣東省疫情反彈影響。金沙中國昨日收報30.3元，全日上升3.06%。