港上月通脹降至0.7%

電力燃氣及水價升17%最多

在各類組成消費物價指數的類別中，在6月份按年錄得價格升幅最多為電力、燃氣及水，上升17%，其次為衣履及交通，分別上升3.2%及2.5%，而外出用膳及外賣，和基本食品則分別錄得增幅1.2%及1.1%。相反，雜項物品和住屋則分別錄得跌幅2.9%及0.7%。

港府：疫情趨穩定 有助支持消費

政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹率微升至0.4%。由於本地疫情繼續趨於穩定，有助支持消費需求，外出用膳及外賣和衣履價格的按年升幅有所擴大。消費物價指數其他主要組成項目承受的壓力則仍然輕微。

發言人續表示，展望將來，雖然隨着經濟復蘇和進口價格上升，通脹壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情况。