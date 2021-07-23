港上月通脹降至0.7%

【明報專訊】政府統計處昨日公布，本港6月份的綜合消費物價指數較去年同期上升0.7%，較5月的升幅收窄0.3個百分點，主要是由於政府由今年6月開始提供額外電費補貼。剔除所有政府一次式紓困措施的影響，6月份的消費物價指數的按年升幅，即基本通脹率為0.4%，較5月份的0.2%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和藥物價格跌幅收窄所致。
電力燃氣及水價升17%最多
在各類組成消費物價指數的類別中，在6月份按年錄得價格升幅最多為電力、燃氣及水，上升17%，其次為衣履及交通，分別上升3.2%及2.5%，而外出用膳及外賣，和基本食品則分別錄得增幅1.2%及1.1%。相反，雜項物品和住屋則分別錄得跌幅2.9%及0.7%。
港府：疫情趨穩定 有助支持消費
政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹率微升至0.4%。由於本地疫情繼續趨於穩定，有助支持消費需求，外出用膳及外賣和衣履價格的按年升幅有所擴大。消費物價指數其他主要組成項目承受的壓力則仍然輕微。
發言人續表示，展望將來，雖然隨着經濟復蘇和進口價格上升，通脹壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情况。