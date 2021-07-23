聯易融駁斥沽空 股價大波動

【明報專訊】供應鏈融資公司聯易融（9959）周二（20日）被沽空機構Valiant Varriors狙擊，提出其發行的資產支持證券（ABS）過度集中房地產商等質疑。聯易融昨日開市發公告反駁並復牌，初段一度急升15%，但隨即插水跌18%見9.2元，午後再倒升至12.12元收市，全日升7.45%。集團昨晚宣布，有意斥資最多1億美元（約7.77億港元）回購股份。
宣布擬斥最多1億美元回購
聯易融昨早發出澄清通告，駁斥沽空報告有多項失實陳述、虛假指稱及明顯事實錯誤。沽空報告指集團主業務的資產支持證券（ABS），有80%與房地產有關。聯易融則回應表示，截至今年上半年處理的供應鏈資產總量，約45%與房地產行業有關，又指ABS以私募形式出售，引用的公開資料不能準確計算該行促成的交易。
稱沽空報告誇大風險描述
對於沽空報告指集團購買應收帳等供應鏈資產，在過橋過程已承受過度金融風險，聯易融表示其描述的風險被誇大，過橋並非融資業務，只是用作補充其端對端解決方案。該等風險被嚴格控制，從收購相關資產，到收取證券化發行後的款項，償還過橋所涉短期融資，其間時間非常短暫。
至於報告指聯易融缺乏自行研發科技的能力，聯易融表示有一支30名工程師組成的區塊鏈技術開發團隊，去年度研發費用為1.04億元人民幣，佔經營費用34.6%。
此外，聯易融在收市後宣布，有意動用股東一般授權，購回不超過已發行股份總數10%，可能隨市况變化進一步動用股份購回授權，資金將以現有可用現金儲備及自由現金流量支付。