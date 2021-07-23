聯易融駁斥沽空 股價大波動

宣布擬斥最多1億美元回購

聯易融昨早發出澄清通告，駁斥沽空報告有多項失實陳述、虛假指稱及明顯事實錯誤。沽空報告指集團主業務的資產支持證券（ABS），有80%與房地產有關。聯易融則回應表示，截至今年上半年處理的供應鏈資產總量，約45%與房地產行業有關，又指ABS以私募形式出售，引用的公開資料不能準確計算該行促成的交易。

稱沽空報告誇大風險描述

對於沽空報告指集團購買應收帳等供應鏈資產，在過橋過程已承受過度金融風險，聯易融表示其描述的風險被誇大，過橋並非融資業務，只是用作補充其端對端解決方案。該等風險被嚴格控制，從收購相關資產，到收取證券化發行後的款項，償還過橋所涉短期融資，其間時間非常短暫。

至於報告指聯易融缺乏自行研發科技的能力，聯易融表示有一支30名工程師組成的區塊鏈技術開發團隊，去年度研發費用為1.04億元人民幣，佔經營費用34.6%。

此外，聯易融在收市後宣布，有意動用股東一般授權，購回不超過已發行股份總數10%，可能隨市况變化進一步動用股份購回授權，資金將以現有可用現金儲備及自由現金流量支付。