中譽低市價1/4售鰂魚涌物業 買家與張松橋妻同名

明報記者 鄧偉忠

根據公告，出售作價包括收購該批物業控股公司約1.28億元，以及該公司結欠中譽約924萬元股東貸款。集團暫未披露今次交易錄得收益或虧損，惟由於該批物業單位截至今年6月底止資產淨值約1.28億元，基本上是以成本價出售，中譽預期將不會因今次交易錄得任何明顯的收益或虧損。

12年前向張松橋買入

至於今次成本價出售一籃子住宅單位的資金用途，中譽表示將用於尋找更佳回報的投資，以及撥作一般營運資金。

翻查資料，位於鰂魚涌的豐榮苑於1982年落成，合共有69個單位，至今樓齡近40年。根據資料，豐榮苑成交不多，今年至今未有任何成交，過去兩年亦僅各錄得兩宗成交，其中最近一宗、於去年12月錄得的成交，呎價已高達1.6萬元。

翻查資料，今次出售的一批單位，原來是中譽（當時仍稱中國科技）在2009年以合共約6090萬元買入，雖然當時公告僅披露賣方為一家離岸註冊公司，惟據資料顯示，當時買家正是張松橋。今次交易變相是「微賺」一筆後物歸原主。

大股東趙渡與張松橋「鋤Dee會」成員

事實上，中譽大股東趙渡與張松橋，同屬當年由新世界（0985）已故創辦人「彤叔」鄭裕彤、華置（0127）大股東「大劉」劉鑾雄為首的「鋤Dee會」成員；隨着彤叔去世，近年「鋤Dee會」核心似乎已轉為恒大（3333）主席許家印、大劉，以及張松橋等人身上，張松橋旗下中渝系，以及趙渡旗下的上市公司都熱中於投資恒大的股份及債券。

例如周一恒大陷入財困傳聞，中譽同日隨即披露，於公開市場以681萬美元（約5312萬港元）總代價，收購本金總額1100萬美元（約8580萬港元）的2024年到期10.5%中國恒大 （03333） 票據。