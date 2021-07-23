G2000海港城店結業 田北辰轟業主拒減租

聲明指出，集團先後受社會運動及新冠病毒疫情重挫，今年整體銷售額較往年同期跌逾六成；即使集團屢次與業主商討，冀可獲租金優惠等援助，惟業主一直未曾提供任何支援。

此外，田北辰表示，業主既已掌握該分店的銷售數據，卻漠視營運持續嚴重虧損之慘况，加上業主所持店舖租賃按金金額，應足夠涵蓋全額租金、管理費及冷氣費至租約期滿，但仍向法院申請封租令及相約執達吏接管店舖，導致分店被迫提早結業。

指僅海港城分店不獲減租：不合情理

持有海港城的九倉置業（1997）去年7月曾表示，已為旗下租戶提供租金寬免超過10億元。不過，田北辰於去年8月則於海港城分店貼出告示，指門店已遭執達吏接管，在雙方就減租事宜拉鋸期間，海港城在未有通知下封舖。

田北辰當時坦言，品牌其他分店自社會運動期間已獲減租，只有海港城分店不獲減租，直斥「不合情理」。

據G2000官網資料，集團目前於全港共有37間分店；在海港城分店結業後，集團於尖沙嘴僅餘美麗華2期一間分店。