經濟

G2000海港城店結業 田北辰轟業主拒減租

【明報專訊】本地服裝品牌G2000於尖沙嘴海港城分店去年8月，曾因入不敷支而突然遭執達吏封舖。G2000主席田北辰昨日發聲明，指分店因封租令，需由原訂下周日（25日）結業，提前3天、即昨日停業。

聲明指出，集團先後受社會運動及新冠病毒疫情重挫，今年整體銷售額較往年同期跌逾六成；即使集團屢次與業主商討，冀可獲租金優惠等援助，惟業主一直未曾提供任何支援。

此外，田北辰表示，業主既已掌握該分店的銷售數據，卻漠視營運持續嚴重虧損之慘况，加上業主所持店舖租賃按金金額，應足夠涵蓋全額租金、管理費及冷氣費至租約期滿，但仍向法院申請封租令及相約執達吏接管店舖，導致分店被迫提早結業。

指僅海港城分店不獲減租：不合情理

持有海港城的九倉置業（1997）去年7月曾表示，已為旗下租戶提供租金寬免超過10億元。不過，田北辰於去年8月則於海港城分店貼出告示，指門店已遭執達吏接管，在雙方就減租事宜拉鋸期間，海港城在未有通知下封舖。

田北辰當時坦言，品牌其他分店自社會運動期間已獲減租，只有海港城分店不獲減租，直斥「不合情理」。

據G2000官網資料，集團目前於全港共有37間分店；在海港城分店結業後，集團於尖沙嘴僅餘美麗華2期一間分店。

相關字詞﹕九龍倉置業 海港城

上 / 下一篇新聞

胡祖六︰螞蟻距重啟IPO「不會太久」 稱已做好上市準備 馬雲低調「情况良好」
胡祖六︰螞蟻距重啟IPO「不會太久」 稱已做好上市準備 馬雲低調「情况良好」
稱港已走出政治亂局 同情和平抗議者
稱港已走出政治亂局 同情和平抗議者
科技金融股領升 恒指結束3連跌
科技金融股領升 恒指結束3連跌
證監會：港財富管理去年吸逾2萬億
證監會：港財富管理去年吸逾2萬億
銀保監促金融機構助河南災企
銀保監促金融機構助河南災企
中譽低市價1/4售鰂魚涌物業 買家與張松橋妻同名
中譽低市價1/4售鰂魚涌物業 買家與張松橋妻同名
聯易融駁斥沽空 股價大波動
聯易融駁斥沽空 股價大波動
港上月通脹降至0.7%
港上月通脹降至0.7%
佐丹奴第2季銷售額增44%
佐丹奴第2季銷售額增44%
H&H盈警 半年少賺逾30％
H&H盈警 半年少賺逾30％
金沙中國王英偉：澳門不急於續牌工作
金沙中國王英偉：澳門不急於續牌工作
SOGO母企料扭虧為盈 半年賺2.2億
SOGO母企料扭虧為盈 半年賺2.2億
美好發展伙創夢天地美圖開發IP產品
美好發展伙創夢天地美圖開發IP產品
恒大廣發行和解 股價彈8% 持股法拉第昨美掛牌 盤前大漲
恒大廣發行和解 股價彈8% 持股法拉第昨美掛牌 盤前大漲
商務部：全年汽車銷售有望增長
商務部：全年汽車銷售有望增長
金管局成立「商業數據通創新樞紐」
金管局成立「商業數據通創新樞紐」
美首申失業救濟意外反彈 道指早段先跌後回穩
美首申失業救濟意外反彈 道指早段先跌後回穩
馬斯克：個人SpaceX均持比特幣
馬斯克：個人SpaceX均持比特幣
強生等4藥企2028億換和解
強生等4藥企2028億換和解
必和必拓擬售油氣煤炭業務
必和必拓擬售油氣煤炭業務
張兆聰：港股強彈 教育濠賭博追落後
張兆聰：港股強彈 教育濠賭博追落後
盧駿匡：短線巿寬超賣 反彈機會增
盧駿匡：短線巿寬超賣 反彈機會增
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
張宗永：老外是中國經濟大好友
張宗永：老外是中國經濟大好友
技術取勝：微盟集團10元整固機會高
技術取勝：微盟集團10元整固機會高
《鱷魚君最後的100天》搵ERROR配音
《鱷魚君最後的100天》搵ERROR配音
大新推夾公仔 單一簽帳500元有1個代幣
大新推夾公仔 單一簽帳500元有1個代幣
劉思明：低殘股反彈難持久 中冶回勇更可取
劉思明：低殘股反彈難持久 中冶回勇更可取
周顯：逆向收購較SPAC公平
周顯：逆向收購較SPAC公平
湯文亮：借唔到錢買樓令樓價難大跌
湯文亮：借唔到錢買樓令樓價難大跌
黃清瑤：全球量寬 經濟差樓價照升
黃清瑤：全球量寬 經濟差樓價照升
新地下半年5盤搶攻市場涉逾2700伙 天水圍Wetland Seasons Bay 1224伙批預售
新地下半年5盤搶攻市場涉逾2700伙 天水圍Wetland Seasons Bay 1224伙批預售
樓上燕窩莊董事7650萬購柏傲莊III特色戶
樓上燕窩莊董事7650萬購柏傲莊III特色戶
內地客4.3億購SHOUSON PEAK洋房
內地客4.3億購SHOUSON PEAK洋房
上半年夾屋買賣209宗 量值均創新高
上半年夾屋買賣209宗 量值均創新高
協和街地舖3928萬沽 呎價2.3萬
協和街地舖3928萬沽 呎價2.3萬
荃灣半山街工廈申改建數據中心獲開綠燈
荃灣半山街工廈申改建數據中心獲開綠燈