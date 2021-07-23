經濟

證監會：港財富管理去年吸逾2萬億

【明報專訊】證監會公布《2020年資產及財富管理活動調查》報告顯示，截至2020年底，香港資產及財富管理業務的管理資產，按年上升21%至34.931萬億元，增加6.162萬億元。撇除資產增值影響，香港的資產及財富管理業務淨吸資2.035萬億元，佔管理資產按年增長額的33%。

散戶按年升30% 升幅最大類別

調查還顯示，資產管理及基金顧問業務按年上升20%，達24.04萬億元；私人銀行及私人財富管理業務則按年升25%，達11.32萬億元；信託持有資產亦上升17%至4.48萬億元。非香港投資者持續成為資產及財富管理業務的主要資金來源，佔所管理資產的64%。

截至去年底，在港管理的資產，佔資產管理業務所管理資產的58%，當中54%投資股票。單是資產管理及基金顧問業務管理業務，錄得1.379萬億元淨資金流入，比2019年的9870億元為多。按客戶類別劃分，專業投資者的管理資產按年升21%，家族辦公室及私人信託升21%，主權財富基金及中央銀行升11%，散戶則升30%，是升幅最大的類別。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，受惠於2020年的強勁淨資金流入，香港的資產管理、基金顧問、私人銀行及私人財富管理業務錄得大幅增長。來年，鞏固香港作為領先資產及財富管理中心的競爭力，依然是證監會的首要重點工作之一。

相關字詞﹕蔡鳳儀 證監會

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