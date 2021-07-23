經濟

科技金融股領升 恒指結束3連跌

【明報專訊】飽受監管消息影響的科技股為近日跌市的主要推手，二三線科技股更是「重傷」，但外圍繼續收復失地有助港股回穩，在科技股帶動下，恒指昨高開240點後進一步上升，早段最多升535點，但仍未能收復周一低開裂口，收報27,723點，升499點或1.83%，結束3連跌，不過主板成交較前日略縮至1371億元。雖然恒指昨連日來守穩250天線（27,189點）（見圖），不過分析認為港股缺乏上升動力，外圍若再回吐，或令恒指再試250天線。

連續4日走資 微盟回購大升17％

國指收復1萬點，升1.79%報10,006點，科指跑贏大市升2.22%，收報7490點，兩者皆於10天線見阻力。大型科技股回穩，美團（3690）升3.55%，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）分別亦升2.17%和1.12%，三者貢獻恒指153點升幅。不過科技股被北水淨沽的壓力未停，騰訊和美團分別錄20.44億元和4.03億元淨沽出，昨日港股通整體流走22.69億元，為2019年9月以來首次連續4日淨流走。

多隻周初重創的科技股昨日有不錯反彈，被大行調低目標價的微盟（2013）開市前宣布回購，昨日急升17.52%，為升幅最多的科指成分股，快手（1024）亦上升6.93%。

金融股亦是升市火車頭，10年期美國債息回穩，友邦（1299）和匯控（0005）升2.46%和2.24%，帶動恒指上升90點。信義光能（0968）升5.69%，為表現最佳藍籌，不過手機設備股逆市下跌，舜宇（2382）和瑞聲（2018）跌約0.9%，為表現最差藍籌。恒指夜期回吐，至11時半報27,618點，低水106點。

中國電信（0728）昨晚宣布，A股上市審核已獲中證監通過。集團昨收報3.19元，升2.24％。

中電信回A獲批 昨偷步升2％

港股是輪跌勢多番守住250天線，不過耀才證券研究部總監植耀輝認為，投資氣氛未算有改善，昨日成交不大，而且北水繼續淨流出，及後亦未見可帶動股市上升的利好因素出現。在內地持續收緊對科技公司的監管下，港股仍面臨變數，一旦外圍再下跌，恒指或再試250天線。

瑞銀在上月底至本月初向投資者做調查，60%本港投資者對未來6個月股市感樂觀。有51%受訪者認為未來12個月通脹會以現時速度上升，為此有43%受訪者表示計劃增持股票，亦有40%指計劃增持房地產。

相關字詞﹕法拉第未來 恒大汽車 恒大 植耀輝 科技股 恒指 騰訊 港股

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