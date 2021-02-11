胡祖六︰螞蟻距重啟IPO「不會太久」 稱已做好上市準備 馬雲低調「情况良好」

明報記者 蔡穎霖

阿里股價昨天升2.2%至207.4元，但相比去年螞蟻上市前夕的約300元水平，該股股價累跌逾三成，表現大不如前。至螞蟻上市觸礁後，集團一直遭監管機構要求整改，當中包括回歸支付本源及設立金融控股公司等。面對中央要求，雖然螞蟻或需承擔更高的成本和風險，但胡祖六表示對集團的前景仍然充滿信心。

「仍是中國最賺錢金融科技公司」

市場有分析估計，螞蟻經整改後的市值將減少三分之二，不過胡祖六就認為，雖然螞蟻未能成功上市，但其基本面仍然穩健，現時「技術仍在、創新仍在、對技術驅動的金融服務的需求仍在」，故仍然看好集團。

另胡祖六表示，螞蟻的財務報表、企業管治及透明度貼近上市公司水平，同時透露公司有足夠資金支持業務，認為距離重啟IPO之日不遠，但強調集團目前不急於上市，也沒有上市時間表。由胡祖六創辦的春華資本，目前持有螞蟻0.21%的股份；若以螞蟻當時招股價80元計算，該批股份涉資約49.9億元。

自螞蟻急煞停上市，創辦人兼主要股東馬雲甚少公開露面，胡祖六透露馬雲近况「情况良好（more than OK）」，認為保持低調對他而言或是好事。胡祖六續稱，馬雲關心農村教育，亦注意環境保護，現時可以利用自身時間及才能為社會服務。

彭博：中央或要求退市 滴滴股價跌9%

至於近日被捲入監管漩渦當中的滴滴出行（美：DIDI），彭博社昨引述消息稱，中央擬對其進行「嚴厲、前所未有」的處罰，正在考慮罰款、暫停某些業務或由國有資本介入，甚至要求滴滴在美國退市等措施，惟審議仍處於初步階段，目前暫未落實。滴滴股價昨晚早段急跌近9%。

據報，中央至少從4月份起就表達了對滴滴赴美上市的擔憂，認為有潛在的數據安全風險。監管機構認為滴滴不顧反對，堅持上月赴美掛牌的行為是對中央權威的挑戰，當局今次對滴滴的懲罰或較阿里嚴厲。今年4月，阿里因要求商家對電商平台「二選一」涉及壟斷，遭國家市監局罰款182.2億人民幣，為內地歷來最大額反壟斷罰款。